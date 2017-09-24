التايمز: منفذ هجوم مترو لندن اشترى محتويات القنبلة من موقع “أمازون”

كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية أن طالب اللجوء العراقي أحمد حسن ( 18 عاماً)، والذي اتهمته الشرطة البريطانية بتنفيذ هجوم مترو لندن في 15 أيلول، اشترى مكونات القنبلة من موقع “أمازون”.

وأضافت الصحيفة، أن القنبلة تضمنت مكونات يعتقد أنه تم شراؤها عبر موقع “أمازون” ثم تمت تعبئتها بشظايا، بما في ذلك سكاكين ومسامير لإلحاق أقصى قدر من الضرر.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم حسن يبدو أنه دخل البلاد بشكل غير شرعي وعاش مع أسرة بريطانية تقدم الرعاية للاجئين.

هذا واتُهم الشاب العراقي باستخدام مركب TATP حتى يتسبب بانفجار قوي من شأنه أن يعرض الحياة للخطر، إضافة إلى ذلك تضمنت القنبلة مئات الغرامات من المواد المتفجرة المصنوعة في المنزل، وتعرف باسم “أم الشيطان”، لاحتوائها على العديد من الشظايا المعدنية، لكن لم تنفجر القنبلة بالكامل، مما قلل من آثارها، إذ لم تسفر سوى عن عدد من الإصابات.

جدير بالذكر أن الشرطة البريطانية أعلنت رسمياً عن توجيه تهمة تنفيذ التفجير في مترو أنفاق لندن يوم الجمعة الماضي، إلى اللاجئ العراقي أحمد حسن البالغ من العمر 18 عاماً.

وكان هذا اللاجئ العراقي أول مشتبه به تم إلقاء القبض عليه في إطار التحقيقات، لكن الشرطة لم تكشف عن اسمه في البداية.

وكانت كريسيدا ديك، قائدة شرطة لندن، قد أعلنت أن القنبلة التي تسببت يوم الجمعة الماضي بإصابة نحو 30 شخصاً، في عربة قطار بمحطة المترو “بارسونز غرين” غربي لندن، لم تنفجر بكامل قوتها، مضيفةً أنه لوكان الانفجار كامل القوة، لكانت الخسائر أسوأ بكثير.

وأضافت ديك أن شرطة لندن نجحت في إحباط 6 هجمات إرهابية خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد مرور أسبوع على آخر هجوم إرهابي في العاصمة استهدف مترو الأنفاق

وكانت شرطة لندن قد أوقفت 6 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الهجوم، وتم الإفراج عن اثنين منهم لاحقاً، فيما لا يزال الأربعة الآخرون قيد الاحتجاز.

المصدر: صحيفة “تايمز” البريطانية+ وكالات