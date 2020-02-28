التايمز: بوتين أهان أردوغان في معركة إدلب

نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريراً بعنوان “إهانة أردوغان من قبل حليفه بوتين في معركة إدلب”.



ويشير التقرير إلى أنه عندما استعاد الجيش السوري كفرنبل يوم الثلاثاء الماضي لم ينتبه أحد خارج الشرق الأوسط لكن الهزيمة كانت سريعة لتركيا والمجموعات المسلحة في كفرنبل التي تمثل رمزية واضحة.



ويوضح التقرير أنه بالنسبة لتركيا “كان التقدم السريع للجيش السوري تعبيراً واضحاً عن فشل سياستها بوضع ثقتها في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والاعتماد عليه في شمال غربي سورية مضيفا “أنه بالرغم من قرار أردوغان بالسعي إلى تحالف مع روسيا في نهاية العام 2015 الذي كان بمثابة تغيير جيوسياسي لتوزيع القوى والتحالفات في المنطقة إلا أن تركيا وروسيا اللتين تربطهما علاقة عداوة تاريخية وجدا نفسيهما على طرفي النقيض في الساحة السورية سريعاً”.



ويشير التقرير إلى أن أردوغان أدرك منذ تدخل روسيا في الحرب السورية خلال ذلك العام ألقت بثقلها خلف سورية وأن هذا التدخل سيكونا حاسماً لذلك سعى لعقد التحالف مع بوتين ظناً منه أنه السبيل الوحيد ليكون لبلاده يد في مخرجات الصراع.



ويذكر التقرير بأن أردوغان قال الثلاثاء 25/2/2020 إنه يجهز لاجتماع دولي بحضور روسيا وفرنسا وألمانيا لمناقشة الوضع في إدلب لكن متحدثاً باسم الحكومة الروسية (الكرملين) نفى وجود أي خطط لذلك، لكن أردوغان أوضح لاحقاً أنه لو فشلت القمة الدولية، سيقوم بترتيب مقابلة شخصية مع بوتين فرد عليه الكرملين بأنه لاتوجد خطط بهذا الخصوص أيضاً، ويصف الصحفي ذلك الموقف قائلاً إن “روسيا وضعت أردوغان في موقف مهين”.