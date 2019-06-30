البيض ‏النيئ ممنوع من الاستخدام المحلات والمطاعم السورية

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على قرارها رقم /1031/ تاريخ ‏‏15/4/2019 القاضي بعدم قيام الحرفيين وباعة المأكولات وأصحاب المحلات ‏والمطاعم بالتصنيع اليدوي للمقبلات والصلصات التي يدخل في تركيبها البيض ‏النيئ (مايونيز، كريمة التغطية، … الخ) على أن يتم استبدالها بأنواع أخرى من ‏المقبلات حسب رغبة المستهلكين (كريم الثوم، لبن مثوم، بطاطا بوريه، عجائن ‏السكر ..).‏



وبحسب القرار فإنه يُسمح ببيع وتداول المقبلات والصلصات الغذائية المصنعة ‏والمنتجة في المنشآت المرخصة أصولا وفق المواصفات القياسية السورية ‏والاشتراطات الصحية (بسترة، تعقيم..)‏



وأوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن ‏القرار جاء انطلاقا من حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين من ‏الأمراض والعوارض الصحية التي قد تحدث نتيجة استخدام البيض النيئ في ‏صناعة المأكولات والمقبلات لافتاً إلى أنه سيتم التحقق من مطابقة المقبلات ‏المذكورة للمواصفات القياسية والقواعد الصحية بأخذ عينات نظامية ليتم تحليلها ‏بالمخابر التابعة للوزارة.‏



وأشار شعيب إلى أنه تم إعطاء أصحاب الفعاليات من حرفيين وباعة المأكولات ‏وأصحاب المطاعم مهلة شهرين منذ تاريخ صدور القرار لتنفيذ مضمونه والالتزام ‏به على أن تتم محاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم بعد ‏انقضاء هذه المهلة. ‏



دي برس