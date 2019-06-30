البيض النيئ ممنوع من الاستخدام المحلات والمطاعم السورية
أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على قرارها رقم /1031/ تاريخ 15/4/2019 القاضي بعدم قيام الحرفيين وباعة المأكولات وأصحاب المحلات والمطاعم بالتصنيع اليدوي للمقبلات والصلصات التي يدخل في تركيبها البيض النيئ (مايونيز، كريمة التغطية، … الخ) على أن يتم استبدالها بأنواع أخرى من المقبلات حسب رغبة المستهلكين (كريم الثوم، لبن مثوم، بطاطا بوريه، عجائن السكر ..).
وبحسب القرار فإنه يُسمح ببيع وتداول المقبلات والصلصات الغذائية المصنعة والمنتجة في المنشآت المرخصة أصولا وفق المواصفات القياسية السورية والاشتراطات الصحية (بسترة، تعقيم..)
وأوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن القرار جاء انطلاقا من حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين من الأمراض والعوارض الصحية التي قد تحدث نتيجة استخدام البيض النيئ في صناعة المأكولات والمقبلات لافتاً إلى أنه سيتم التحقق من مطابقة المقبلات المذكورة للمواصفات القياسية والقواعد الصحية بأخذ عينات نظامية ليتم تحليلها بالمخابر التابعة للوزارة.
وأشار شعيب إلى أنه تم إعطاء أصحاب الفعاليات من حرفيين وباعة المأكولات وأصحاب المطاعم مهلة شهرين منذ تاريخ صدور القرار لتنفيذ مضمونه والالتزام به على أن تتم محاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم بعد انقضاء هذه المهلة.
دي برس