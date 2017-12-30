البيت الأبيض يؤكد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإسرائيل أبرمتا، في وقت سابق من كانون الأول الجاري، اتفاقاً خاصاً بالتصدي لإيران.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، الجمعة 29/12/2017 “الوفدان (من البلدين) توصلا إلى اتفاق حول الأطر العامة للتعاون المستقبلي في مجال التعامل مع السياسات العدائية التي تتبعها إيران”.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، الجمعة 29/12/2017 “الوفدان (من البلدين) توصلا إلى اتفاق حول الأطر العامة للتعاون المستقبلي في مجال التعامل مع السياسات العدائية التي تتبعها إيران”.

وذكرت “القناة الإسرائيلية العاشرة”، أمس الخميس، في تقرير خاص، أن حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة صاغتا اتفاقاً سرياً لإنهاء “التهديد الإيراني” في اجتماع شارك فيه مسؤولون أمنيون واستخباراتيون من الجانبين وانعقد يوم 12 كانون الأول في البيت الأبيض.

وذكرت “القناة الإسرائيلية العاشرة”، أمس الخميس، في تقرير خاص، أن حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة صاغتا اتفاقاً سرياً لإنهاء “التهديد الإيراني” في اجتماع شارك فيه مسؤولون أمنيون واستخباراتيون من الجانبين وانعقد يوم 12 كانون الأول في البيت الأبيض.