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البيت الأبيض يؤكد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران

 

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإسرائيل أبرمتا، في وقت سابق من كانون الأول الجاري، اتفاقاً خاصاً بالتصدي لإيران.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، الجمعة 29/12/2017 “الوفدان (من البلدين) توصلا إلى اتفاق حول الأطر العامة للتعاون المستقبلي في مجال التعامل مع السياسات العدائية التي تتبعها إيران”.

وذكرت “القناة الإسرائيلية العاشرة”، أمس الخميس، في تقرير خاص، أن حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة صاغتا اتفاقاً سرياً لإنهاء “التهديد الإيراني” في اجتماع شارك فيه مسؤولون أمنيون واستخباراتيون من الجانبين وانعقد يوم 12 كانون الأول في البيت الأبيض.

ونتجت عن هذا الاجتماع السري، حسب القناة “الإسرائيلية” العاشرة، صياغة وثيقة تجمع فيها إسرائيل والولايات المتحدة على إقرار عدة أهداف استراتيجية تتشاركها الدولتان، ومن شأن الاتفاق أن يضمن تحول المبادئ، التي تحدث عنها ترامب في خطابه الخاص حول إيران، يوم 13 تشرين الثاني، إلى “خطوات تتخذ على الأرض”.

وأوضح التقرير أن الاتفاق ينص على تشكيل 4 فرق عمل خاصة ستقوم بتنفيذ مهمات مختلفة لمنع المساعي الإيرانية في مجال الأسلحة النووية وتعزيز مواقعها في دول الشرق الأوسط.

المصدر: RT عن نوفوستي

 

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