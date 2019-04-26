البيان الختامي لـ”أستانا 12″: تنفيذ اتفاق سوتشي والقضاء على الإرهاب في إدلب

أكد البيان الختامي للجولة الـ 12 من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سورية أن الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) تجدد التزامها بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وضرورة مواصلة الجهود للقضاء على التنظيمات الإرهابية فيها.



وجاء في البيان “ضرورة الالتزام بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وإدانة إعلان ترامب حول الجولان السوري المحتل الذي يخالف قرار مجلس الأمن 497”.



وشدد البيان على ضرورة تنفيذ اتفاق سوتشي حول إدلب والقضاء على الإرهاب فيها و ضرورة الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين في جميع الأراضي السورية بعيداً عن أي تسييس.



وأشار البيان إلى ضرورة تعاون المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة في تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم بعد أن هيأت الحكومة السورية الظروف اللازمة لذلك.



ووفق البيان الختامي من المقرر أن تنعقد الجولة القادمة من محادثات أستانا في تموز القادم.

تشرين