البوذيون : هل حقاً يغلون أنفسهم بالزيت ؟

لطالما تميز البوذيون بهدوئهم وتسامحهم وقدرتهم على الصبر والتحمل، لكن أن يصل الأمر بهم إلى غلي أنفسهم بالزيت! أعتقد أن هناك خطب ما، إن كنت لا تعرف عما نتكلم تابع معنا هذا المقال وانصدم بنفسك!

انتشر منذ فترة مقطعاً مصوراً على اليوتيوب يظهر فيه أحد الرهبان البوذيين وهو يصلي في وعاء من الزيت الذي يغلي، إن لم تعتبر هذا الأمر غريباً فيمكننا أن نخبرك بأن هذا الراهب لم يظهر عليه أي علامة من علامات الألم أو الخوف أو أي نوع آخر من الأحاسيس فما السر؟ هذا ما وضحه لنا العلماء خلال وقت قصير من انتشار الفيديو لكي يوضحوا للناس أن الأمر مجرد خدعة مثلها مثل الكثير من الأمور التي يقوم بها رجال الدين!



القصة الحقيقية: في الفيديوهذا الراهب التايلندي يجلس في مقلاة عملاقة تحوي على زيت يغلي وفي أسفل المقلاة تشتعل النار للحفاظ على حرارة الزيت، وأثناء هذا العرض بدأ الناس بأخذ “البركة” من هذا الراهب عن طريق إمرار بعض الأشياء والتمائم وتقريبها منه ليلمسها ويجعلها مباركة ومن ثم تم بيعها للزوار والسياح والأماكن الدينية في المناطق المجاورة.

العلم دائماً بالمرصاد: قال المرشد العلمي -JessadaDenduangboripant- من جامعة -Chulalongkorn- أنه لا يوجد أي دليل علمي على أن الزيت حقاً يغلي وإن الطريقة الوحيدة للتأكد من هذا هي قياس درجة حرارة الزيت –الأمر الذي لم يقم به أحد-، كما وضح المرشد العلمي أن شكل المقلاة الغريب قد يكون بسبب كون المقلاة مؤلفة من طبقتين من أجل عزل الحرارة!

إن لم تصدقنا بعد، يقول المرشد العلمي أيضاً أنه يوجد العديد من الطرق لخلق مثل هذا الوهم وبالعودة إلى أحد الفيديوهات للمرشد في عام 2012م يظهر لنا أثناء وضع يده في الزيت المغلي بدون أن يتألم، وبحسب قوله أن مثل هذه الخدعة سهل للغاية فكل ما يحتاجه المرء هو إضافة بعض الماء إلى المقلاة قبل غلي الزيت عندها سيطفو الزيت على الماء وستمتص المياه الحرارة ولن يغلي الزيت على الإطلاق!

بغض النظر إن صدقت هذه الخدعة أم لا فإننا لا يمكننا أن ننكر شجاعة هذا الراهب لأن هذه التجربة خطيرة للغاية حتى ولو كانت خدعة، فخطأ صغير من الراهب قد يؤدي إلى سلخ جلده عن عظمه.