البندورة كنز من الفوائد الصحية.. تعرف إليه !

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الطماطم تتمتع بفوائد صحية جمّة للمناعة والقلب والعين والرشاقة وخلايا الجسم.

وأوضحت أن الطماطم قليلة السعرات الحرارية لأنها تتألف من الماء بنسبة تزيد على 90%. وتحتوي 100 غرام من الطماطم على 18 سعرا حراريا فقط. وبالتالي تساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

وتعد هذه الثمرة كنزا من الفيتامينات والمعادن، فهي تزخر بفيتامينات C وA وB1 وB2 وB6 وK، كما أنها غنية بالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم. وتساعد هذه الفيتامينات والمعادن على تقوية جهاز المناعة، وتحتوي أيضا على مادة “البيتا كاروتين” التي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة العين.



وإضافة إلى ذلك، تشتمل الطماطم على “الليكوبين” المسؤولة عن لونها الأحمر، وهي مادة تتمتع بتأثير إيجابي على مستوى الكوليسترول وتحد من أمراض القلب والأوعية الدموية.



المصدر: dpa