البندورة تحمي نفسها من الحشرات بطريقة عجيبة!

توصل علماء من جامعة ويسكونسن في ماديسون إلى أن بعض النباتات، بما فيها الطماطم، تفرز موادا لحماية نفسها، ما يدفع اليرقات الضارة إلى الخطأ في تحديد أهدافها والتغذي على بعضها البعض.

للتوصل إلى هذه النتائج أجرى علماء الأحياء تجارب على يرقات فراشة صغيرة منتشرة في أنحاء العالم و تسمى بـSpodoptera exigua، وتعتبر من الحشرات المضرة للمزروعات.

ووضع الباحثون اليرقات في حاويات بلاستيكية بمعدل 8 في كل حاوية، سبق أن وضعت فيها طماطم تم معالجتها بدرجات تركيز مختلفة من هرمون نباتي ينظم نمو وتطور نباتات يسمى methyljasmonate.

تستخدم النباتات هذا الهرمون كإشارة لإنذار النباتات الأخرى عن مهاجمة الحشرات لها، ما يعطيها فرصة للبدء بإفراز مواد لحماية نفسها.

قام الباحثون بعد اليرقات التي بقيت على قيد الحياة طوال ثمانية أيام من التجربة، ثم قدروا مدى تضرر النباتات.

واتضح لهم أن اليرقات أكلت كل النباتات في الحاويات التي كانت درجة تركيز الهرمون فيها منخفضة. أما الحاويات التي احتوت تركيزا عاليا من الهرمون، فقد قامت بعض اليرقات داخلها بأكل اليرقات الأخرى وأضرت النباتات بشكل أقل.