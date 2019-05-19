البندورة تحمي من سرطان الجلد.

أثبتت دراسة أمريكية تأثير تناول البندورة بانتظام على صحة الإنسان، وذلك بسبب محتواها الغني بالفيتامينات والمواد الكيميائية النباتية، مؤكدةً أن المكونات النشطة في البندورة تحمي الجلد وتقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد.



وبين باحثون من جامعة “أوهايو” الأمريكية، أن البندورة تحتوي على مركبات تضمن تعزيز حماية الجلد من تأثير الأشعة فوق البنفسجية وتخفض خطر تطور سرطان الجلد، لافتين إلى أن هذه المركبات هي صبغات “الكاروتينويد” التي تصبغ البندورة بلونها الأحمر، حيث تتراكم هذه المركبات في الجلد وتمتص الأشعة فوق البنفسجية الزائدة.



إذ أجرى الباحثون ضمن هذا المشروع عدداً من التجارب على الفئران المخبرية، التي كانت تتناول مع طعامها كمية من مسحوق البندورة تركيزه 10%، وعرضت هذه الفئران إلى الأشعة فوق البنفسجية.



واتضح من نتائج هذه التجارب، بأن الفئران التي تتناول البندورة يومياً وتعرضت للأشعة فوق البنفسجية انخفض خطر إصابتها بسرطان الجلد إلى النصف، حيث كانت نسبة الأورام في جسمها أقل بنسبة 50% من الفئران الأخرى.



ولفت الباحثون إلى أن مادة “الليكوبين” تمنع تطور الأورام الخبيثة بفعالية، كما بينت نتائج الدراسة بأن انخفاض الخطر نتيجة تناول البندورة لا يشمل جميع أنواع سرطان الجلد، بل فقط التي يطلق عليها الأورام الخبيثة غير الميلانومية.