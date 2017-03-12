البندقية إلى زوال

حذر خبراء وباحثون من المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلوم البراكين في إيطاليا، أن «مدينة البندقية الإيطالية المعروفة باسم «المدينة العائمة» قد تغرق في أقل من 100 عام بسبب تغير المناخ».

وأشار الخبراء إلى أن «البندقية والكثير من المدن الإيطاليّة المتواجدة على ساحل البحر الأدرياتيكي، عرضة لخطر الزوال معاً في حال استمرت مستويات البحر في الارتفاع»، موضحين أن «البحر الأبيض المتوسط سيرتفع بنسبة تصل إلى 5 أقدام، ما يعادل 140 سنتيمتراً قبل عام 2100.

وفي المقابل، ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار قدم واحد (30 سنتيمتراً) في السنوات الـ1000 الماضية».

ولفت الباحثون إلى أن «ظاهرة الاحتباس الحراري تفسر تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر»، منوهين أنهم «درسوا «محاجر حجر الرحى» الدائرية على طول ساحل البحر المتوسط خلال الألف عام الماضية، لفهم كيفية تغير مستويات سطح البحر، وبعد ذلك استخدموا نماذج للتنبؤ بكيفية ارتفاع مستويات البحر بسرعة في المستقبل».

يذكر أن «محاجر حجر الرحى» هي الأحجار الدائريّة التي تم استخراجها لطحن الحبوب في العصر الحجري بين 4000 و2500 قبل الميلاد.

وكالات