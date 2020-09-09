البنتاغون يُعلن أنه سيخفض عدد جنوده في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اليوم الأربعاء، أن القيادة الوسطى ستخفض عدد قواتها في العراق قبل نهاية الشهر الجاري من 5600 جندي إلى 3000.



ونقلت وكالة “رويترز” اليوم الأربعاء، عن مسؤول أمريكي رفيع فإن إعلان البنتاغون جاء قبيل تصريح متوقع اليوم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ونقلت “رويترز” عن المسؤول بالإدارة الأمريكية قوله أمس الثلاثاء: “إعلاناً عن سحب مزيد من القوات من العراق متوقع اليوم الأربعاء، وسيكون هناك إعلان آخر بشأن أفغانستان في الأيام المقبلة”.



وفي سياق متصل، قال ترامب اليوم في تجمع انتخابي: ” سنبعد الولايات المتحدة عن الحروب الخارجية السخيفة التي لا نهاية لها​”.



يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعرضت للكثير من الانتقادات من الداخل الأمريكي، بسبب توسع التواجد الأمريكي في الخارج، خصوصاً بعد مقتل العديد من الجنود الأمريكيين في العراق وسورية وغيرها من الدول التي تشهد تواجد عسكري أمريكي لا شرعي.