البنتاغون يقدم اقتراحاته لمحاربة «داعش» إلى إدارة ترامب

تلقّت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اقتراحات من وزارة الدفاع حول تعزيز جهود محاربة تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، التي بدأت قبل عامين ونصف عام، وفق ما أفاد مسؤول أميركي، أمس.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «فرانس برس» إن «البيت الأبيض سيبدأ بدراسة تلك التوصيات». وكان ترامب قد أصدر في 28 كانون الثاني، أي بعد ثمانية أيام من تنصيبه، أمراً تنفيذياً يمهل البنتاغون ثلاثين يوماً لإعداد خطة جديدة لتسريع الحملة ضد «داعش».



(أ ف ب)