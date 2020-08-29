البنتاغون يعلّق على حادثة التصادم مع القوات الروسية شمال سوريا

وصفت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون" اليوم ما قامت به روسيا من إجراءات في شمال شرق سوريا بأنها " خطيرة وغير مقبولة" بعد يومين من إصابة جنود أمريكيين في مواجهة مع القوات الروسية.



المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان قال" في بيان اليوم إن «القوات الروسية انتهكت يوم الثلاثاء الماضي الترتيبات الخاصة بعدم التضارب بين الجانبين في سوريا وإصابة جنود أمريكيين بأنها سلوكيات استفزازية وعدوانية متعمدة».



وكان جون أوليوت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قد ذكر أمس «أن عناصر من القوات الأمريكية كانت تقوم بدورية أمنية روتينية في شمال شرق سوريا في إطار تحالف إلحاق الهزيمة بتنظيم "داع ش" عندما واجهت دورية عسكرية روسية، حيث اصطدمت مركبة منها بأخرى أمريكية مما أدى إلى إصابة طاقم المركبة الأمريكية بجروح».



ولم يكشف المتحدثان عن عدد المصابين لكن بعض المصادر رجحت إصابة أربعة جنود أمريكيين.



يذكر أن هناك 500 جندي أمريكي في شمال شرق سوريا يقاتلون إلى جانب ميليشيا "قسد" بحجة القضاء على ما تبقى من "داع ش".



في المقابل، اتهمت موسكو، أمس الخميس، الجيش الأمريكي بتعمد محاولة عرقلة دورية روسية في سوريا، بعد أن قالت واشنطن «إن جنوداً أمريكيين أصيبوا في تصادم مع مركبة روسية».



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، «إن رئيس الأركان العامة للجيش الروسي، فاليري جيراسيموف أبلغ نظيره الأمريكي في مكالمة هاتفية، أن "روسيا أخطرت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا بشأن تحركات الدورية الروسية».