البنتاغون يعترف باستخدام القوات الأمريكية اليورانيوم المنضب في سورية

اعترفت القيادة المركزية للقوات الأمريكية باستخدامها ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب في “عمليتين” في سورية خلال قيادتها لـ “التحالف الدولي” المزعوم ضد الإرهاب.



وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للبنتاغون الرائد جوش تاكيتس في تصريحات لقناة روسيا اليوم..”يمكنني أن أؤكد استخدام اليورانيوم”.



وتقود الولايات المتحدة تحالفا غير شرعي مع عدد من الدول الغربية تزعم من خلاله بأنها تحارب تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية في حين تؤكد تقارير إعلامية واستخبارية أن ما يقوم به طيران هذا التحالف الذي يرفض حتى الآن التنسيق مع الحكومة السورية في محاربة الإرهاب لم يحقق أي فعالية على الأرض.



وكانت روسيا أكدت مراراً أن عدم تنسيق التحالف الدولى بقيادة واشنطن ضد تنظيم داعش الإرهابي مع الحكومة السورية يعد انتهاكا لسيادة سورية كما أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح سابق أن عمليات تحالف واشنطن تخالف أحكام القانون الدولي لأنها تتم دون موافقة الحكومة السورية.



وحدد المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية استخدام واشنطن اليورانيوم في عمليتين ادعى أنهما ضد تنظيم داعش الإرهابي وقال إنهما “منفصلتان نفذت إحداها في تشرين الثاني من عام 2015 بواسطة 4 طائرات هجومية من طراز “ايه 10” وأطلقت 1490 ذخيرة من عيار 33 مليمترا إلى جانب قنابل وصواريخ بينما نفذت العملية الثانية بعد أيام من العملية الأولى بواسطة 4 طائرات هجومية من طراز “ايه 10″ أطلقت 3775 ذخيرة من عيار 33 مليمترا إلى جانب قنابل ومقذوفات وصواريخ”.



ودأب تحالف واشنطن على استهداف البنى التحتية في سورية حيث دمر في 18 كانون الثاني الماضي جسرا في محيط قرية اليمامة بريف الرقة الغربي كما سبق لطيران “التحالف الأمريكي” أن دمر في تشرين الأول وأيلول الماضيين عددا من الجسور على نهري الفرات والخابور في ريفي ديرالزور والحسكة إضافة إلى تدمير محطتي كهرباء في منطقة الرضوانية ومحطات ضخ المياه في منطقة الخفسة شرق حلب فضلا عن ارتكابه مجازر عديدة في ريف حلب الشمالي راح ضحيتها مئات المدنيين السوريين.

وكالات