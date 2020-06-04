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البنتاغون يرفض إقحام الجيش في مواجهة الاحتجاجات

عارض البنتاغون نشر الجيش الأمريكي في الشوارع لمواجهة المظاهرات المنتشرة في عدد من الولايات في أعقاب مقتل جورج فلويد.


وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه يعارض استخدام "قانون الانتفاضة"، الذي يسمح للجيش النظامي بأداء واجبات إنفاذ القانون.


وأوضح إسبر أنه لا يدعم فكرة تفعيل "قانون الانتفاضة"، وهو الذي يسمح للرئيس دونالد ترامب بنشر قوات من الجيش الأميركي في الشوارع لمساعدة قوات إنفاذ قانون في ظل المظاهرات.


وقال إسبر في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع الأميركية: «أعتقد أن الحرس الوطني هو الخيار المناسب تماماً لدعم السلطات المدنية وقوات إنفاذ القانون في مثل تلك المواقف».


وتابع: «باعتباري جندي سابق وأحد أفراد الحرس الوطني، وليس فقط كوزير للدفاع، أرى أن خيار استخدام القوات (الجيش) لإنفاذ القانون يجب أن يكون الملاذ الأخير في المواقف الأكثر صعوبة... لسنا في أحد تلك المواقف. لا أدعم تفعيل قانون الانتفاضة».


وتشهد المدن الأمريكية احتجاجات غاضبة، بسبب مقتل مواطن من ذوي البشرة السوداء على يد أحد ضباط الشرطة أثناء اعتقاله، وهدد ترامب مؤخراً بنشر الجميش لقمع هذه الاحتجاجات.