البنتاغون يرد على اتهام موسكو بشأن محاربة “داعش”

قال البنتاغون، أمس الأربعاء إن الهدف من عمليات التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة في سوريا هو دحر تنظيم “داعش”.

وفي حديث مع وكالة “تاس”، نفى أدريان رانكين-غالوي، من البنتاغون، تصريحات وزارة الدفاع الروسية، حول إمكانية أن تسعى واشنطن لإفشال عملية السلام في منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا.