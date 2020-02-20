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البنتاغون تفقد 715 مليون دولار من الأسلحة والعتاد المنقول إلى المسلحين في سوريا

أفاد تقرير عسكري أميركي بأن البنتاغون فقدت السيطرة على جملة أسلحة ومعدات سلمتها للمسلحين السوريين، قيمتها نحو 715.8 مليون دولار.


وأوضح التقرير الصادر عن المفتش العام للبنتاغون، أن المسؤولين الأميركيين في قسم القوات الخاصة أخفقوا في “تسجيل ومراقبة بيانات الأسلحة المفصلة التي تم شراؤها وتسليمها” لحلفاء واشنطن في سوريا، خلال العامين 2017-2018.

واستطرد التقرير متهماً القيادات العسكرية بالتراخي في تطبيق اللوائح الداخلية المتعلقة “بالأسلحة الحساسة. مما عرض آلاف قطع الأسلحة ومعدات أخرى للخسارة أو السرقة”.

 

 


المصدر : www.taskandpurpose.com