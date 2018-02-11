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البنتاغون: الولايات المتحدة لم تشارك في الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا

 

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تشارك في تنفيذ الغارات الجوية، التي شنتها اليوم السبت المقاتلات الإسرائيلية على سوريا.

جاء هذا التصريح على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أدريان رانكين-غالواي، الذي أعرب أيضا عن تأييد بلاده التام لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام التهديدات على أراضيها وشعبها"، مشيرا إلى أن إسرائيل أقرب الحلفاء للولايات المتحدة في المنطقة.

وأضاف رانكين-غالواي أن واشنطن "تشارك قلق الكثيرين في المنطقة إزاء نشاط إيران المزعزع للسلم والأمن العالميين"، مؤكدا سعي الولايات المتحدة إلى "جهود دولية أكبر للتصدي لنشاط إيران الضار".

وكان سلاح الجو الإسرائيلي نفذ سلسلتين من الغارات على مواقع عسكرية داخل الأراضي السورية ردا، كما قال الجانب الإسرائيلي، على خرق طائرة بدون طيران إيرانية للمجال الجوي الإسرائيلي عبر الحدود السورية.

المصدر: تاس

 

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