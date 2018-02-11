البنتاغون: الولايات المتحدة لم تشارك في الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تشارك في تنفيذ الغارات الجوية، التي شنتها اليوم السبت المقاتلات الإسرائيلية على سوريا.

جاء هذا التصريح على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أدريان رانكين-غالواي، الذي أعرب أيضا عن تأييد بلاده التام لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام التهديدات على أراضيها وشعبها"، مشيرا إلى أن إسرائيل أقرب الحلفاء للولايات المتحدة في المنطقة.