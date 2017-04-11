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البلاستيك الصلب يسبب سرطان الثدي

كشفت دراسة حديثة صدرت عن جامعة أوكلاند الأميركية، أن الإصابة بمرض سرطان الثدي التي زادت في الآونة الأخيرة أحد مسبباتها هو استخدام إحدى المواد الشائعة في كل منزل.
وأكد الباحثون في الدراسة، أن البلاستيك الصلب الذي يستخدم بكثرة في الأعمال المنزلية يتكون من مادة تزيد من الإصابة بسرطان الثدي الذي يؤدي لوفاة الكثير من السيدات إذا لم يتم اكتشافه مبكراً، وفق صحيفة «هندوستان تايمز».
وقال الباحثون: إن مادة BPS التي تدخل في صناعة البلاستيك لديها القدرة الفائقة على أن تسبب خللاً في الغدد الصماء، ما يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
وأوضح الباحثون أن هذه المادة تؤثر في هرمون الإستروجين المعروف بهرمون الأنوثة بنسبة تتراوح بين 55-65 بالمئة ما يعرض جيناً يسمى BRCA1 إلى تغيير يسبب ظهور سرطان الثدي.

وكالات

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