البقلة .. عشبة لا تخلو منها مائدة إفطار في رمضان .. إليكم فوائدها

تضيف العديد من ربات المنزل إلى موائد الإفطار في رمضان لمستها الخاصة من خلال اختيار عشبة تزين بها طبق السلطة أو الفتوش الذي يعد من الأطباق الثانوية على الإفطار إلى جانب الطبق الرئيسي.



وتختار السيدات أنواع عديدة من الأعشاب وتحب أن تختبر أحياناً أعشاب جديدة تضيفها للأطباق الرئيسية أيضاً، ومنها عشبة البقلة التي يتم استخدامها عادة في الحساء و السلطات ، وحديثاً اتجهت بعض النساء لإضافتها إلى أطباق اللحوم بل وخلطها مع العجين أحياناً.



فما هي عشبة البقلة؟



نبات الرجلة أو البلقة كما يطلق عليه في بعض البلاد له أهمية كبيرة إذا تمت إضافته إلى خطة النظام الغذائي، والسبب الرئيسي في ذلك هو أنه لسنوات عديدة تم اعتبار البقلة مجرد عشبة مزعجة، ولكن في الواقع، تؤكل هذه النبتة على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا ، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا لما لها من فوائد.



فوائد عشبة البقلة:



*صحة القلب: يمكن أن تساعد هذه النبتة في تعزيز قوة القلب والأوعية الدموية وذلك لاحتوائها على مستويات عالية جدا من أحماض أوميغا 3 الدهنية أعلى من المستويات الموجودة في زيوت الأسماك.



*تساعد على خسارة الوزن :لكونها منخفضة السعرات الحرارية و غنية بالمغذيات والألياف الغذائية فيشعر الشخص بالشبع الكامل بعد وجبة تدخل البقلة في مكوناتها.



*تنمية الطفل :بسبب المستويات العالية من أحماض أوميغا 3 الموجودة في هذه النبتة



*علاج الأمراض المعوية : تستخدم البقلة على نطاق واسع لعلاج الإسهال والنزيف المعوي والبواسير.



*علاج مشاكل الجلد :نظراً لاحتوائها على مستويات عالية من فيتامين A ، و مزيج من المركبات الأخرى يمكن أن تساعد على تقليل الالتهاب الناتج عن لسعات النحل ولدغات الثعابين عندما يستخدم موضعيا ، وتعمل كمطهر للجلد ، وتقلل التجاعيد ، وتعمل على إزالة الندوب والبقع من الجلد .



*الوقاية من السرطان : لاحتوائها على مستويات عالية من فيتامين C وفيتامين A ، وكلاهما يعملان كمضادات للأكسدة لمنع بعض أنواع السرطان وتحديدا سرطان الرئة والفم .



*صحة العين :البقلة غنية بفيتامين (أ) وبيتا كاروتين اللذين لهما فوائد كبيرة للمحافظة على صحة العين والرؤية لسنوات عديدة، كما انها يمكن أن تساعد على منع الضمور البقعي وإعتام عدسة العين .



*محاذير تناول عشبة البقلة



الجانب السلبي المحتمل الوحيد حول هذه النبتة هو وجود نسبة عالية من حمض الأكساليك الذي يمكن أن يؤدي إلى تكون املاح الأوكزالات في الجسم ، والتي تسبب حصى الكلى ، إذا كنت تعاني من حصى الكلى عليك تجنب البقلة .