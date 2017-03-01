البغدادي يعلن انكسار داعش في الموصل

كشف مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية، وفق ما نقلت «روسيا اليوم»، أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، دعا في خطاب عناصره إلى «التخفي والفرار» إلى المناطق الجبلية.

وأضاف: إن البغدادي سمى خطابه بـ«خطبة الوداع» ووجهه إلى المقربين منه ووزعه على الخطباء لشرح ما يمر به التنظيم، مضيفاً: إن الخطباء بدؤوا بالتحدث عن الهزائم التي يمنى بها التنظيم في نينوى وباقي المناطق، وتضمنت الخطبة تعليمات لعناصر التنظيم بأن «يفجروا أنفسهم» عند محاصرتهم من قبل القوات العراقية.

وتابع المصدر قائلاً: إن قادة ما يسمى «مجلس شورى المجاهدين» هربوا جميعهم من نينوى وتلعفر باتجاه الأراضي السورية، مبيناً أن القادة البارزين المقربين من البغدادي يتحركون على الشريط الحدودي بين العراق وسورية.

وكالات