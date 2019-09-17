البغدادي يدعو جنود الخلافة إلى مهاجمة السجون!

دعا زعيم تنظيم «داعش»، أبو بكر البغدادي، في تسجيل صوتي له نُشر يوم أمس، عناصره إلى «إنقاذ» مقاتليه وعائلاتهم المحتجزين في السجون والمخيمات، متوعّداً بـ«الثأر لهم».



وقال البغدادي في التسجيل الصوتي: «السجون السجون يا جنود الخلافة»، في ما بدا دعوة إلى مهاجمة السجون وتحرير مقاتلي التنظيم وعائلاتهم.



وأضاف البغدادي: «إخوانكم وأخواتكم جِدّوا في استنقاذهم ودكّ الأسوار المكبّلة لهم، فكّوا العاني (...) واقعدوا لجزاريهم من المحققين وقضاة التحقيق ومن أذاهم».



وسأل: «كيف يطيب لمسلم العيش ونساء المسلمين يرزحن في مخيمات الشتات وسجون الذل؟»، مشيراً على وجه التحديد إلى تلك الموجودة في العراق وسوريا تحت سيطرة قوات مدعومة من «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن، كما «في شتى بقاع الأرض».



وفي الختام حثّ البغدادي المحتجزين على «الصبر»، وقال «والله ما نسي ولن ينسى إخوانكم الثأر لكم».

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