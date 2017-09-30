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البطريرك يازجي يدعو للوقوف في وجه كل أنواع الهيمنة

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم مع بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي الاوضاع العامة في المنطقة.البطريرك يازجي يدعو للوقوف في وجه كل أنواع الهيمنة

وقال البطريرك يازجي خلال اللقاء: “إن وحدة لبنان وسورية خط أحمر بالنسبة لنا ووحدة الكنيسة الانطاكية الارثوذكسية بكامل ابرشياتها وبكل قلوب أبنائها هي أيضا قدس اقداس فكرنا وممارستنا”.

وأضاف البطريرك يازجي: “نحن مدعوون اليوم إلى أن نقف في وجه كل أنواع الهيمنة والغزو” مبينا أن الهيمنة والسيطرة الخارجية “لا تترجم في كثير من الأحيان بمجرد الاكتساح العسكري والسيطرة الميدانية بل تتخذ شكل الغزو الثقافي والفكري والاجتماعي والسياسي والاقتصادي وغيره وبث أفكار التفرقة والعنصرية على حساب الانتماء الوطني والمواطنة”.

وجاء اللقاء عقب عقد المجمع الإنطاكي المقدس برئاسة البطريرك يازجي في دير مار الياس شويا في ضهور الشوير وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006 بحضور عدد من المطارنة.

 

المصدر: سانا

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