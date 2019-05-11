البطريرك يازجي يؤكد إدانته الإرهاب

جدد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي إدانته الإرهاب الذي استهدف المنطقة ولا سيما في سورية والعراق ولبنان.



وقال يازجي في عظة له بدار

مطرانية طرابلس المارونية في بلدة القبيات في عكار شمال لبنان: إننا نؤكد ثباتنا ورفضنا كل ما حصل في المنطقة من إرهاب استهدف سورية والعراق ولبنان ويستهدف فلسطين المحتلة وشعبها وندين كل هذه الأفعال الغريبة عن تاريخنا.



وأضاف يازجي: إننا ندعو دائماً إلى العيش الواحد لأن هذا ما نعيشه, مشدداً على تمسك أبناء الشرق بجذورهم وأرضهم وحضارتهم وأصالتهم.