البطريرك يازجي: الحرب الإرهابية تطال جميع مكونات الشعب السوري

أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي أن الحرب الإرهابية على سورية تطال جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء.

وقال البطريرك يازجي خلال صلاة أقيمت في كنيسة القديس إغناطيوس الأنطاكي في ليماسول بقبرص إننا “نصلي من أجل السلام في سورية والاستقرار في لبنان وكل بلاد الشرق الأوسط” مشدداً على “الثبات والتمسك بالوجود على أرض المشرق رغم كل المحن”.