البطريرك لحام يدعو شعوب العالم للاتحاد من أجل السلام في سورية

وجاء في رسالة سلام وجهها البطريرك لحام إلى شعوب العالم وحملت عنوان “دمعة حب وصلاة” “نناشد الشعوب ان تتحد لكي تحقق السلام لسورية لأن سلام العالم من سلامها وسلام فلسطين والعراق والمنطقة من سلام سورية”.

وجاء في رسالة سلام وجهها البطريرك لحام إلى شعوب العالم وحملت عنوان “دمعة حب وصلاة” “نناشد الشعوب ان تتحد لكي تحقق السلام لسورية لأن سلام العالم من سلامها وسلام فلسطين والعراق والمنطقة من سلام سورية”.