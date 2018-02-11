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البطريرك لحام يدعو شعوب العالم للاتحاد من أجل السلام في سورية

 

دعا البطريرك غريغوريوس الثالث لحام شعوب العالم إلى الاتحاد لتحقيق السلام في سورية.

وجاء في رسالة سلام وجهها البطريرك لحام إلى شعوب العالم وحملت عنوان “دمعة حب وصلاة” “نناشد الشعوب ان تتحد لكي تحقق السلام لسورية لأن سلام العالم من سلامها وسلام فلسطين والعراق والمنطقة من سلام سورية”.

ونوه البطريرك لحام بالانجازات التي يحققها الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهابيين معربا عن أمله في عودة الأمن والأمان إلى دمشق الحبيبة وإلى كل ربوع سورية.

 

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