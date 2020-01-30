البطاقة الذكية ستصل إلى الأعلاف والأسمدة

تتجه الحكومة لتوزيع الأسمدة والمازوت والأعلاف على الفلاحين والمربين عبر البطاقة الذكية ،حيث أكد مدير زراعة دمشق وريفها عرفان زيادة، أن هناك توجيهات بإعداد قاعدة بيانات للحيازات الزراعية والحيوانية في ريف دمشق لإتمام عملية التوزيع.



وصرّح زيادة بأن الحكومة سمحت أيضاً بتوزيع 600 ألف غرسة مثمرة خلال 2020 مجاناً على المزارعين المتضررين، ووجهت بتوسيع المشاتل الحالية وترميم المتضررة، من أجل ترميم 3.3 ملايين شجرة مثمرة خلال 3 سنوات بدل 6.



وفي وقت سابق، حدد مجلس الوزراء توجهات التنمية الاقتصادية المحلية لـ 2020، وذلك عبر استنهاض القطاع الزراعي بكل مكوناته النباتية والحيوانية، مقراً استراتيجية الدعم الزراعي والمتضمنة الاعتماد على الذات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

واشترى الفلاحون نحو 124.7 ألف طن أسمدة من “المصرف الزراعي التعاوني” العام الماضي 2019، بقيمة بلغت 19.8 مليار ليرة سورية، بحسب كلام مدير المصرف إبراهيم زيدان.



الوطن