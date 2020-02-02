البطاقة الذكية ستحمل مواد جديدة كالمعلبات والزيوت والسمون قريباً

كشف مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم، أنه سيتم إدخال بعض المواد الجديدة إلى نظام البطاقة الذكية قريباً كالمعلبات والزيوت والسمون، موضحاً أن البيع سيكون بأسعار تقل بنسبة حتى 50% عن السوق.



وبيّن نجم أنه يمكن زيادة كمية المواد الموزعة عبر البطاقة الذكية إن كانت كمية المخزون لدى المؤسسة كافية، خاصةً وأن هناك مواد قيد التوريد حالياً وسوف تصل تباعاً.



وبدأت صالات المؤسسة السورية للتجارة أمس السبت، بتطبيق بيع المواد الغذائية عبر البطاقة الذكية، وتتضمن مادة السكر بمعدل 1 كيلوغرام للشخص بسعر 350 ليرة سورية على ألا تتجاوز حصة الأسرة 4 كيلوغرامات شهرياً ومادة الرز 1 كيلوغرام للشخص بسعر 400 ليرة بحيث لا تتجاوز حصة الأسرة 3 كيلوغرامات والشاي 200 غرام للفرد بـ 900 ليرة على ألا تتجاوز الكمية للأسرة 1 كيلوغرام شهرياً.



ووفقاً لما بينه نجم فإن البيع بموجب البطاقة شمل كل صالات المؤسسة، البالغ عددها 1250 صالة على مستوى البلد، إضافةً إلى تسيير حوالي 77 سيارة جوالة محملة بالمواد لتوزيعها في المناطق التي لا صالة أو منفذ بيع للمؤسسة فيها.



ومؤخراً، أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان أنه ستتم معالجة الحالات الاجتماعية الخاصة التي لا يمكنها الحصول على بطاقة ذكية كالمطلقات والأرامل والطلاب، من خلال طرح بطاقة فردية وهي خاصة للأشخاص المقيمين بعيداً عن الأسرة.



وتضم المواد المدعومة حالياً من الحكومة، أي التي يتم تسعير إجازات استيرادها بسعر الصرف الرسمي البالغ 434 ليرة، السكر والرز والشاي والزيت النباتي والسمن النباتي.