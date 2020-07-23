البطاطا الحلوة هل تسبب الإمساك أو تعالجه؟

الامساك هو من المشاكل الهضمية المنتشرة بكثرة والتي يعاني منها الكثيرون حول العالم. فما هي أسبابه، وهل البطاطا الحلوة هي من مسبباته؟ الأجوبة في السطور التالية.



ما هو الإمساك؟



هو عبارة عن مشكلة هضمية يتم تعريفها بصعوبة التبرّز وإخراج الفضلات من الجسم، وذلك بسبب بطء حركة الفضلات داخل القناة الهضمية مما يتسبب امتصاص كميات كبيرة من السوائل الموجودة في بقايا الطعام في القولون وذلك يجعل البراز جافاً وقاسياً ومن الصعب التخلص منه. من المعروف أن النظام الغذائي يلعب دوراً مهماً في تحسين صحة الجهاز الهضمي وحركة الإمعاء، وهناك العديد من الأطعمة التي تسبب الإمساك وأخرى من شأنها أن تساعد في التخلص منه. فضمن أي فئة يمكننا تصنيف البطاطا الحلوة؟



البطاطا الحلوة تساعد في علاج الإمساك



يهمل الكثير من الناس إدخال البطاطا الحلوة إلى نظامهم الغذائي على الرغم من الفوائد الصحية الكثيرة التي يمكنها أن تعطيها للجسم البشري، فهذا النوع من الخضروات يحتوي على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات المهمة لصحة الجسم وبشكل خاص للجهاز الهضمي، فالبطاطا الحلوة تساعد في:



- تحسين امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة التي نستهلكها، وهي بالتالي تساعد الجسم في الاستفادة القصوى من هذه المغذيات.



- تحتوي البطاطا الحلوة على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، فهي اذاً تساعد الجسم في التخلص من بقايا الطعام التي يمكن أن تتراكم فيه، وتسهّل عملية الهضم والتبرّز، وبالتالي فهي تساعد على الوقاية من مشكلة الإمساك وعلى التخلص منها في حال حصلت.



هل يمكن أن تسبب الإمساك؟



وهنا تجدر الإشارة إلى أن الألياف الغذائية الموجدة في البطاطا الحلوة وفي غيرها من الأطعمة مثل الحبوب الكاملة والخضروات والبذور والفواكه، صحيح أنها تساعد في إخراج البقايا من القولون، ولكن من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأنواع الغذائية إذا تم تناولها بكثرة من دون شرب كميات كبيرة من المياه فإنها تزيد من احتمالات الإصابة بالإمساك، لذلك على الشخص الذي يعاني من هذه المشكلة أن يتناول البطاطا الحلوة بانتظام، وأن يشرب كمية كبيرة من المياه لا تقل عن ليترين يومياً للوقاية من الامساك.







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