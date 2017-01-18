البشير: رياض حجاب حصل على 47 مليون دولار من قطر وقدمها لتنظيم جبهة النصرة

كشف نواف البشير شيخ عشائر البقارة في سورية أن المدعو رياض حجاب حصل على 47 مليون دولار من قطر وقدمها لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية من أجل الهجوم على حلب لافتاً إلى أن هناك أموالاً طائلة تقدر بالمليارات جاءت من أجل دعم “المعارضة” وأغلبها ذهبت إلى جيوب حركة الإخوان المسلمين “المحرك الرئيس لهذه اللعبة في تركيا”.



وقال البشير خلال حديث لقناة الميادين الليلة: إن “هناك فساداً كبيراً في العديد من شخصيات “المعارضة” الموجودين في تركيا وأحد القيادات الذي كان رئيساً لـ “الائتلاف” سرق 126 مليون دولار وذهب إلى دولة عربية وشكل حزباً وأيضاً هناك شخص آخر اختلس 18 مليون دولار وذهب إلى بريطانيا وحصل على الجنسية البريطانية وكان أيضاً من أحد قيادات “الائتلاف””.



وأوضح البشير أن هناك 51 مليون دولار حتى الآن لا أحد يعرف أين ذهبت إضافة إلى أن المساعدات التي تأتي باسم الشعب السوري تذهب إلى صناديق “الإخوان المسلمين” مضيفاً إن: “هذه الحركة هي الخطر الأكبر فهم يضعون “القاعدة” على اليمين و”النصرة” على اليسار ويسوقون لأنفسهم كمعتدلين وهم يخزنون السلاح ويحضرون قواتهم للمعركة ولا يفكرون إلا بالسلطة”.



وأكد البشير أن قطر والسعودية هما من يمول الحرب على سورية بهدف تدميرها تنفيذاً لأجندات خارجية مشيراً إلى أن هناك “معارضين” كثراً زاروا “إسرائيل” وظنوا أنهم “أبطالاً”.



وأشار البشير إلى أن المدعو نذير الحكيم قام بتزوير جوازات سفر للسوريين بموافقة إحدى الدول الأوروبية وعبروا من خلالها إلى أوروبا وبينهم عناصر من تنظيمي “داعش” والنصرة الإرهابيين وتقدر عائدات تلك الجوازات بـ 400 مليون دولار.



وقال البشير: “إننا نعمل على حشد أبناء العشائر والقبائل للقتال إلى جانب الجيش العربي السوري من أجل تحرير سورية من الإرهاب ومنعاً لتفتيتها.. وجيشنا الباسل يسطر أروع الملاحم والبطولات في دير الزور منذ أربعة أيام” مشيراً إلى أن هناك 99 بالمئة من قبيلة البقارة مع الدولة السورية.



وكان البشير قال في بيان تلاه الثلاثاء الماضي “عدت إلى حضن الوطن بمحض إرادتي المطلقة.. إلى دمشق الصامدة بوجه المؤامرات.. مؤامرات أعداء سورية الذين أرادوا تدمير البلاد فأشعلوا الفتن بأموال نفطهم وبخطاب كراهيتهم المستتر زيفاً بالدين”.

وكالات