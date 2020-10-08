البسطات تفترش شوارع السويداء ولا حل حتى الآن

لم يجد الانتشار العشوائي للبسطات داخل مدينة السويداء أي صدى إيجابي عند متلقي الشكاوى الكثيرة التي ترد من الأهالي، وما زالت المشكلة قائمة رغم الوعود الكثيرة وتسليط الضوء عليها من قبل الصحافة.



هذه البسطات انعكست سلباً على أصحاب المحال التجارية ولاسيما أن مستقر مالكيها الأول بات أمام المحال وأصحاب البسطات كانوا وما زالوا خارج دائرة الضرائب، إضافة لاكتساحهم حرمات الأرصفة والطرقات، لذلك أصبح ضرورياً البحث الجدي وليس النظري عن مكان بديل لأصحاب البسطات وأن يكون موحداً.



مع العلم أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة سبق أن أصدرت بتاريخ 11/7/2011 تعميماً يحمل في مضمونه ضرورة معالجة ظاهرة انتشار البسطات والتشدد في قمعها مع تأمين أماكن بديلة لهؤلاء الباعة تستوعب تلك البسطات، نائب محافظ السويداء وائل جربوع أكّد أن السوق الشعبي الذي من المفترض أن يكون المحتوي لتلك البسطات أصبح جاهزاً من ناحية البنى التحتية والخدمات المطلوبة من شبكة مياه وهاتف وتركيب أجهزة إنارة، كما تم اتخاذ قرارات من قبل مجلس مدينة السويداء بإلزام جميع تجار الجملة ونصف الجملة بالعمل ضمن سوق الهال حصرا ومنعهم فتح بسطاتهم في مركز المدينة، ولفت جربوع إلى أنه في حال عدم التزام التجار بهذا القرار سيتم تنظيم الضبوط اللازمة بحقهم وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ليرة عن كل يوم تأخير.





المصدر : صحيفة تشرين