البروتين النباتي يقلل خطر بلوغ سن اليأس مبكراً

أظهرت نتائج دراسة جديدة من جامعة بوسطن أن أكل البروتين النباتي يقلل خطر بلوغ المرأة سن اليأس مبكراً. وتتضمن البقوليات، والمكسرات، والمعكرونة.

وحسب الدراسة، عندما يعتمد النظام الغذائي للمرأة على أكل البروتين النباتي بدلاً من الحيواني يساعدها على عدم تأخير سن اليأس إلى الحد الأقصى.

وأظهرت نتائج الدراسة أن النساء اللاتي تتناولن 6.5 في المئة من السعرات الحرارية اليومية عن طريق البروتين النباتي تقل مخاطر بلوغ سن اليأس مبكراً لديهن بنسبة 16 في المئة مقارنة بمن تتناولن 4 في المئة فقط من السعرات اليومية عن طريق البروتين النباتي.

وتبلغ النساء سن اليأس في عمر 51 عاماً في المتوسط، لكن عندما يحل سن اليأس مبكراً تتوقف قدرة الخصوبة لدى المرأة قبل ذلك ببضع سنوات، وقد يسل التبكير إلى 10 سنوات كاملة.

ولم يتوصل العلماء حتى الآن إلى سبب حالة سن اليأس المبكر، لكن هناك أدلة على أنه أمر لا يرتبط بالعوامل الوراثية، لا يرجع إلى مرض من أمراض المناعة. لكن حسب الدراسة الجديدة هناك أدلة على أن تناول البروتين النباتي يحمي من مشكلة سن اليأس المبكر.

وكالات