البرلمان المصري يقر "قانون الإفلاس"

وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن القانون الذي يعرف باسم "قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" يعمل على "تبسيط الإجراءات والعدالة".

وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن القانون الذي يعرف باسم "قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" يعمل على "تبسيط الإجراءات والعدالة".