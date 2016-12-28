البرلمان الكوبي يحظر اطلاق اسم الزعيم الراحل فيدل كاسترو على أي موقع او نصب تذكاري في البلاد

تبنى البرلمان الكوبي بالاجماع امس قانونا ينص على عدم إطلاق اسم الزعيم الراحل فيدل كاسترو على أي شارع أو مؤسسة أو نصب تذكاري وعدم بناء تماثيل له وذلك التزاما بالطلب الأخير له.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن نص القانون الذي نقلته وسائل إعلام كوبية يمنع إطلاق اسم فيدل على المؤءسسات والساحات والحدائق والشوارع أو مواقع عامة أخرى او استخدامه لأغراض تجارية أو دعائية.



كما يمنع القانون استخدام صورة فيدل من أجل إقامة النصب التذكارية أو التماثيل أو رسمها على العملات وغير ذلك الا أن وسائل الإعلام اوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات في القانون الجديد ومنها اطلاق اسم فيدل على مؤسسة مكرسة حصرا لدرس مسيرته في تاريخ كوبا.



وكان الرئيس الكوبي راؤول كاسترو اعلن للكوبيين عقب وفاة شقيقه فيدل الشهر الماضي عزمه على تقديم مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية يقضي بناء على طلب فيدل بعدم اطلاق اسمه على أي موقع أو شارع في كوبا مشيرا الى ان الراحل اصر على ذلك حتى الساعات الأخيرة من حياته.



يذكر أن فيدل كاسترو توفي في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي عن عمر ناهز90 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال ضد الامبريالية ومحاولات الهيمنة الامريكية على بلاده وتنازل عن الحكم إلى شقيقه راؤول عام 2006 بسبب وضعه الصحي.

وكالات