البرلمان الفرنسي يمدد حالة الطوارئ حتى تشرين الثاني

صدق البرلمان الفرنسي أمس على تمديد حالة الطوارئ للمرة السادسة حتى الأول من تشرين الثاني المقبل.



وتبنى البرلمان التمديد بأغلبية 173 صوتاً مقابل رفض 13 بعد أن تبنى مجلس الشيوخ التمديد يوم الثلاثاء الماضي.



وتم فرض حالة الطوارئ في فرنسا منذ الهجمات الارهابية التي وقعت في الـ 13 من تشرين الثاني عام 2015 وهي تتيح تحديد إقامة اشخاص دون موافقة أولية من القضاء ومنع التظاهرات والتدقيق في الهوية وتفتيش الامتعة والسيارات وغلق أماكن اجتماع.



وقال وزير الداخلية جيرار كولومب: “إن التهديد الارهابي ما زال مرتفعا للغاية ورغم أن حالة الطوارئ لم تتمكن من اجتثاث التهديد الإرهابي فإنها مع ذلك كانت مفيدة جداً”.



ومن المتوقع إقرار قانون جديد مثير للجدل يجعل بعض إحكام حالة الطوارئ مستدامة في فرنسا.

وكالات