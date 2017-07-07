دبلوماسي أميركي: ولي العهد السعودي الجديد هو حلم إسرائيلي
القوات الروسية تغلق أجواء شرق المتوسط
الخارجية : العدوان التركي في أعزاز وجسرين واخترين يجعل أنقرة شريكاً أساسياً للإرهاب
الجيش العربي السوري يمدد وقف القتال جنوب البلاد حتى السبت
بعد هروبهم من الموصل .. عناصر من “داعش” يحتلون منازل مدنيين في قرى من الحسكة
إسرائيل حضرت على هامش محادثات عمّان والهدف منطقة عازلة في جنوب سوريا
لبنان يفكك خلية تجند لاجئين سوريين لمصلحة داعش
بعد نقضهم اتفاق المصالحة … أنباء عن استعداد دفعة للخروج من قدسيا والهامة نحو إدلب
اليوم الأول من «أستانا ــ 5»: روسيا ضامن مشترك لكل الميدان
«ترامب المكبّل» يسعى إلى توثيق العلاقات مع موسكو
بغداد تقرّ مجلساً «تنسيقياً» مع السعودية والعبادي يمنع «الحشد» من اجتياز الحدود
قطر تواصل رفض «الوصاية» التصعيد يستبق اجتماع القاهرة
«التحالف الدولي» يتراجع عن إنشاء قاعدة في الشدادي
دبابات روسية للكويت وشركة تجميع لها في مصر
مضاد جديد للطائرات من دون طيار في عتاد الجيش السوري

البرلمان الفرنسي يمدد حالة الطوارئ حتى تشرين الثاني

صدق البرلمان الفرنسي أمس على تمديد حالة الطوارئ للمرة السادسة حتى الأول من تشرين الثاني المقبل.

وتبنى البرلمان التمديد بأغلبية 173 صوتاً مقابل رفض 13 بعد أن تبنى مجلس الشيوخ التمديد يوم الثلاثاء الماضي.

وتم فرض حالة الطوارئ في فرنسا منذ الهجمات الارهابية التي وقعت في الـ 13 من تشرين الثاني عام 2015 وهي تتيح تحديد إقامة اشخاص دون موافقة أولية من القضاء ومنع التظاهرات والتدقيق في الهوية وتفتيش الامتعة والسيارات وغلق أماكن اجتماع.

وقال وزير الداخلية جيرار كولومب: “إن التهديد الارهابي ما زال مرتفعا للغاية ورغم أن حالة الطوارئ لم تتمكن من اجتثاث التهديد الإرهابي فإنها مع ذلك كانت مفيدة جداً”.

ومن المتوقع إقرار قانون جديد مثير للجدل يجعل بعض إحكام حالة الطوارئ مستدامة في فرنسا.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.