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البرلمان البريطاني يتعرض لهجوم الكتروني

تعرض البرلمان البريطاني لهجوم الكتروني أمس حيث لم يتمكن بعض أعضائه من الوصول إلى بريدهم الالكتروني عن بعد.

ونقلت “أ ف ب ” عن النائب كريس رينارد المنتمي للحزب الليبرالي الديمقراطي قوله على حسابه على موقع تويتر “هجوم الكتروني ضد ويستمنستر البريد الالكتروني لا يعمل عن بعد.

وأكد ناطق باسم مجلس العموم البريطاني أن مجلسي البرلمان رصدا محاولات “غير قانونية” للدخول للحسابات الالكترونية البرلمانية وقال “لدينا أنظمة فعالة لحماية حسابات الاعضاء والموظفين ونتخذ الآن الخطوات الضروية لحماية أنظمتنا”.

ويأتي هذا الهجوم بعد تقارير في الصحف البريطانية من بينها تايمز عن قيام قراصنة ببيع كلمات مرور سرية لأعضاء البرلمان.

وكالات

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