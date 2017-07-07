البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يدعو إلى تجميد مفاوضات انضمام تركيا

تبنى البرلمان الأوروبي بالأغلبية أمس قرارا يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى تجميد محادثات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد وسط تنامي المخاوف بشأن سجل هذا البلد فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية.



وصوت 477 نائبا في البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة في ستراسبورغ أمس لصالح القرار الذي “يدعو المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد إلى تعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا رسميا ودون أي إبطاء في حال نفذت انقرة التعديلات الدستورية التي نص عليها استفتاء نيسان الماضي” والتي أعطت رجب طيب أردوغان سلطات واسعة وشددت من قبضته على مؤسسات الدولة فيما صوت 64 نائبا فقط ضد القرار وفق ما ذكرت وكالات أنباء.



وجاء في القرار أنه “يأخذ بالاعتبار ان التعديلات الدستورية التركية لا تحترم المبادئ الأساسية لفصل السلطات ولا تقدم أي نوع من التوازنات ولا تتفق مع معايير كوبنهاغن”.



وكانت لجنة الانتخابات التركية أعلنت في ال 16 من نيسان الماضي أن 51 بالمئة من الأتراك وافقوا على التعديلات الدستورية التي تسمح بتغيير شكل النظام في البلاد من برلماني إلى رئاسي في الوقت الذي أكد فيه حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي المعارضان أن النظام التركي قام بالتلاعب وتزوير الاستفتاء من خلال احتساب بطاقات تصويت لا تحمل الختم الرسمي لمكتب الاقتراع.



وتصاعد التوتر مؤخرا بين النظام التركي ودول الاتحاد الأوروبي التي تعارض مفاوضات جديدة حول انضمام تركيا إلى الاتحاد بسبب حملة الاعتقالات والإقالات القمعية الكبيرة التى يمارسها أردوغان إضافة إلى فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد في إطار إجراءاته الهادفة إلى إحكام قبضته على جميع المؤسسات في البلاد وخاصة مؤسسة الجيش منذ محاولة الانقلاب منتصف تموز الماضي.

وكالات