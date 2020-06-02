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البردان: بوادر للسماح بافتتاح المحال التجارية بعد الساعة 7 مساءً

صرح نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، عمار البردان، لـ«الوطن»، بأن البوادر تشير إلى توّجه الحكومة للسماح بافتتاح المحال التجارية بشكل اعتيادي، كما كان الوضع قبل بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.


وبيّن أن الحكومة تسير بإجراءات تدريجية، خطوة بخطوة، بخصوص إعادة افتتاح الفعاليات الاقتصادية، والدليل على ذلك إعادة افتتاح المطاعم والمقاهي.


ولفت إلى أن الهدف من هذه الإجراءات التدريجية، تأكيد أن هناك مشكلة حقيقية مازالت قائمة، تتعلق باحتمال انتشار الفيروس.


وبيّن أن الحالة الاقتصادية، تستدعي حالياً فتح الأسواق والمحال التجارية لفترة أطول، من الساعة 7 مساءً، مشيراً إلى أن حركة الأسواق بشكل عام سيئة، سواء قبل حظر التجوّل أم خلاله، وحتى بعد إلغائه، وذلك بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين.


ورصدت «الوطن»، خلال جولة لها على الأسواق، بعد الساعة السابعة مساءً، وهو التوقيت الذي حدّدته الحكومة لإغلاق المحال التجارية؛ لجوء البعض لفتح محالّهم، بشكل علني، لما بعد الساعة 7 مساءً، أو بإغلاقها والجلوس أمامها، لتأمين طلبات الزبائن، بفتحها بشكل سريع، وإعادة إغلاقها مجدداً.

 


الوطن