الجيش العربي السوري يسيطر على أكثر من 100 قرية وبلدة في ريف إدلب
الجيش يطلق معركة «جبل الزاوية» ويتقدم وعينه على أريحا
عدوان إسرائيلي جديد على دمشق
«الحربي» دمر الهياكل الدفاعية لـ«التركستاني» ومقرات قيادة وعربات مختلفة
إرهابيون ينقلبون على مشغلهم التركي ويحاولون الفرار من رأس العين
الجيش نحو تأمين طريق حلب اللاذقية بعد تحريره بلدتي الشيخ دامس وحنتوتين
تركيا تعتقل عشرات المسلحين السوريين لرفضهم القتال في إدلب
اشتباكات بين الجيش العربي السوري والمسلحين الموالين لأنقرة قرب جبل الزاوية جنوب إدلب
الجيش الوطني الليبي: قتلنا 16 جندياً تركياً ونعد أردوغان بالمزيد
مطالبة برلمانية بإزالة مخلفات العثماني من سورية
الجيش يحبط هجوماً لإرهابيي أردوغان في ريف تل تمر
دمشق: انزعاج أمريكا من استئناف رحلات مطار حلب الدولي “وقاحة حقيقية”
الاحتلال التركي يوطن آلاف المرتزقة في عفرين!
الجيش يطرد دورية للاحتلال الأمريكي شرق الحسكة… والأخير يعزز قواته في حقول النفط
سلاح الجو يبيد مواقع للإرهابيين في ريف إدلب..
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

البرد والرياح قد يمنعان الجراد من الوصول إلى سوريا

قال مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة فهر المشرف إن “موجة أسراب الجراد التي ضربت مناطق في الخليج وأفريقيا وغرب آسيا هي الأضخم منذ ربع قرن، حيث يصل تعداد السرب الواحد إلى مايزيد عن 150 مليون جرادة”.


وأشار المشرف إلى أن “الموضوع مقلق للغاية لأنه لايمكن التنبؤ بحركتها، إلا أن البرودة واتجاه الرياح عاملان قد يمنعانها من الوصول كما حصل العام الماضي حينما وصلت إلى السعودية ولم تصل إلى سوريا.”

وأضاف المشرف “آخر موجة خطيرة من الجراد ضربت سوريا كانت في عام 1964″، منوهاً أن “الوزارة وزعت 60 جهاز رش أرضي في مختلف المناطق والمبيدات موزعة في مختلف المحافظات”.


وبيّن المشرف أنه “تبدأ المكافحة من استعداد الفريق للسرب الذي يبدأ بالتحرك مع ارتفاع درجات الحرارة، ومع اتجاه حركتها يتم الرش وهو أرضي. وأن لا إمكانية للرش الجوي بسبب تضرر الطائرات الزراعية “.


وأردف مدير وقاية النبات ” الجراد يتجه مع الرياح إذا ارتفعت درجات الحرارة فوق ال25، والجراد ليس له تموضع محدد، ويجب التمييز بين النوع المحلي والصحراوي المهاجر الذي يأكل كل شيء”.


وأوضح المشرف بأن “الخطورة تزداد مع الربيع خاصة إذا وضعت هذه الأسراب بيوضها فتتشكل منها أسراب جديدة مضاعفة، وهذا يحتاج لبيئة رملية رطبة وهذا يتوافر في البلدان الموسمية”.


وأكمل “في حال وصوله سيتجه باتجاه البادية غالباً، لكن يجب الاستعداد في كل المواقع، وهو يأكل كل شيء، العشب والشجر والمحاصيل بمختلف أنواعها”.


وحدد المشرف بأن “دور الناس يقتصر على عملية الإبلاغ بشكل مباشر عن أي مشاهدات، وكل مزارع لديه آلة رش، نحن مستعدون لتزويده بالمادة للمشاركة في المكافحة”.


يذكر أن أسراب الجراد بدأت من ساحل القرن الإفريقي وهاجرت بعضها إلى السعودية واليمن وأجزاء من إيران والهند وباكستان.


وكان أعلن في سوريا عن غرفة عمليات لمكافحة الجراد الصحراوي وتزويد المحافظات بأدوات خاصة للمكافحة.


وحسب منظمة “الفاو”، فهذا الجراد من أكثر الآفات المهاجرة تدميراً في العالم، وهو عبارة عن آفات آكلة نهمة تستهلك مثل وزنها في اليوم.

 

 


المدينة أف أم