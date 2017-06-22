البراكين ساعدت الديناصورات في الهيمنة على الأرض

كشفت دراسة جديدة أن الديناصورات هيمنت وانتشرت بشكل كبير على الأرض لمرة واحدة في هذه الحياة بسبب الثورات البركانية التي أدت إلى انقراض أنواع عديدة بشكل جماعي .



ونقل موقع روسيا اليوم عن الدراسة التي أجريت في قسم علوم الأرض بجامعة أكسفورد بالتعاون مع جامعات، إكستر وساوثامبتون ونشرتها مجلة “بناس” قولها “أصبحت الديناصورات من الأنواع المهيمنة على الأرض حيث فحص الباحثون المحتوى الزئبقي للصخور التي يرجع تاريخها إلى نهاية العصر الترياسي أو الثلاثي وظهر الديناصور الأول في العالم قبل نحو 200 مليون سنة والذي سبق العصر الجوراسي.



وأشارت الدراسة إلى أن 5 من 6 عينات جُمعت من بريطانيا والنمسا والأرجنتين وغرينلاند وكندا والمغرب أظهرت وجود زيادة كبيرة في محتوى الزئبق خلال نهاية العصر الترياسي مشيرة الى أمكانية استخدام مستويات الزئبق لتحديد حجم النشاط البركاني في وقت معين فعندما تحدث الانفجارات ينتشر الزئبق عبر الغلاف الجوي قبل أن يتسرب عبر رواسب الأرض.



يشار إلى أن شدة النشاط البركاني كانت كافية في تلك الفترة لحدوث الانقراض الجماعي لنصف الأنواع التي تعيش على الأرض ما عدا الديناصورات ويُعتقد أن انقراض بقية الحيوانات يعود لحجب الشمس عن الكوكب وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون.



وتوقع البروفيسور تامسين ماثر من جامعة أكسفورد أن “تكون الثورات البركانية قد استمرت لعشر سنوات مع إنتاج كميات هائلة من الصهارة المنحدرة على السطح والغازات أيضا”.



ومن المفارقة أن السبب الكامن وراء نجاة الديناصورات الصغيرة من الحدث لايعرف حتى الآن الأمر الذي مهد الطريق أمامهم لتتحول إلى زواحف كبيرة هيمنت على الأرض قبل 65 مليون سنة.

وكالات