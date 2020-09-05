البرازي: تحسين جودة الرغيف وتسهيل الحصول على السكر والرز عبر البطاقة الإلكترونية

اطلع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي على آلية العمل في مطحنة الساحل والجهود التي يبذلها العمال لإنتاج الطاقة المطلوبة من المطحنة في ظل قدم الآلات فيها.



ولفت البرازي إلى ضرورة العمل لاتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تخفيف الاختناقات وحالات الضغط والازدحام على منافذ البيع والأفران.



ونوه البرازي بتوجه المؤسسة السورية للتجارة إلى جانب تدخلها الإيجابي في تأمين المواد الغذائية إلى توفير اللوازم المدرسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي موضحاً أن التخفيضات تتراوح بين 30 و40 بالمئة بهدف تأمين احتياجات الطلاب وتخفيف الأعباء المادية التي يتكبدها المواطنون.



وأشار إلى أن كميات الدقيق التي يتم توزيعها على الأفران تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان .



وأوضح أن أي إجراء يسهم في تسهيل حصول المواطنين على مادتي السكر والرز عبر البطاقة الإلكترونية وتخفيف الازدحام سيكون موضع دراسة .