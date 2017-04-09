البرازي: المطار عاد للعمل والمقاتلات تنفذ غاراتها ضد داعش

لم يفلح العدوان الأميركي على مطار الشعيرات بريف حمص بتحييد المطار عن الحرب التي تقوم بها سورية ضد التنظيمات الإرهابية، ذلك أن الجهات المعنية تمكنت من إعادة المطار للعمل بعد ساعات قليلة من العدوان الذي استهدفه، وواصلت مقاتلات سلاح الجو مهماتها القتالية ضد التنظيمات الإرهابية انطلاقاً منه. و أكد محافظ حمص طلال البرازي أن مطار الشعيرات الذي استهدفه عدوان أميركي بصواريخ موجهة يوم الجمعة عاد للعمل منذ ساعات ما بعد ظهر اليوم ذاته، وقال إن المقاتلات السورية تنفذ عمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة القريتين ومناطق الصوانة وخنيفيس. من جهته أكد مصدر عسكري أمس وفق وكالة «أ ف ب» «عودة المطار للعمل منذ بعد ظهر الجمعة». وقال: «انتهينا من عملية تنظيف المدرجات وتأكدنا من جاهزية مدرج الهبوط». وأشار إلى أن «إحدى طائراتنا من طراز سوخوي.. نفذت بعد ظهر الجمعة مهمة قتالية وعادت وهبطت في المطار بسلام».

ولليوم الثاني على التوالي، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إقلاع طائرتين حربيتين من مطار الشعيرات وعودتهما إليه.

الوطن