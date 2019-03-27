البدء بمنح المكافأة الشهرية بعد شهر لدعم وتمكين المسرحين

كشف مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي أن منح المكافأة الشهرية الخاصة بدعم وتمكين المسرحين من الخدمة سيبدأ بعد شهر من الآن على أقل تقدير إلى حين إصدار القوائم، مؤكداً أن 25 ألف مسرح متقدم للبرنامج منذ افتتاح التسجيل.



واعتبر العرنجي بأن الرقم كبير خلال فترة قصيرة، موضحاً أن القوائم سترسل إلى التأمينات الاجتماعية والسجل العام للعاملين بالدولة ووزارة الدفاع وبأن الدفعة الأولى من القوائم أرسلت والثانية بصدد الإرسال.



وتوقع العرنجي قبول أكثر من 95 بالمئة من القوائم، مبيناً أنه من الممكن أن يكون هناك بعض المعلومات الخاطئة التي أدخلت ضمن استمارة التسجيل إلا أنه سيجري التأكد منها وخصوصاً ما يتعلق بسنوات الخدمة وشهادة تأديتها.



الوطن