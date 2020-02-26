البدء بمعمل للأدوية البشرية تابع لتاميكو بـ5 مليارات ليرة

بين مدير المناطق الصناعية والحرفية في السويداء علاء أبو عمار أنه تم إنجاز أعمال تخديم 112 هكتاراً بالبنى التحتية من أصل 180 هكتاراً إجمالي مجموع مساحات القطاعات الصناعية بمدينة أم الزيتون البالغ عددها 10 قطاعات حيث تم تخديمها بالكهرباء والمياه والصرف الصحي باستثناء الاتصالات وبلغ عدد مشاريع البنى التحتية المنجز والمباشر بها والمتعاقد عليها 74 مشروعاً بكلفة 12٫7 ملياراً بما فيها مشروع استثمار محطة طاقة شمسية 10 ميغا واط.



وأشار أبو عمار إلى أنه تم إقرار الموازنة التقديرية للمنطقة الصناعية بأم الزيتون للعام الحالي بمبلغ مليارين و300 مليون لتنفيذ المشاريع المخططة ضمن المنطقة حيث تشمل المشاريع تنفيذ الطرق في قطاع الحرف التقليدية وقطاع المهن التجارية واستكمال الطريق المركزي والطريق المحوري لربط قطاعات المنطقة الصناعية بالكامل وتسوية موقع محطة الطاقة الكهروضوئية والتجهيز لتنفيذ المدخل الرئيسي للمنطقة الصناعية ين قريتي السويمرة وأم الزيتون.



ولفت إلى تخصيص مبلغ 600 مليون لتلك المشاريع يضاف إليها مشاريع المياه والتي تشمل تنفيذ شبكة المياه في القطاعين الكيميائي والغذائي وقطاع الحرف الصغيرة وتنفيذ بئر وخزان عال في القطاع الغذائي وربط الآبار والخزانات بالشبكة بكلفة 225 مليوناً إضافة إلى مشاريع الصرف الصحي والتي تم تخصيصها بمبلغ 850 مليوناً من الموازنة وتشمل تنفيذ شبكة الصرف الصحي قي القطاعين الصناعي والغذائي والحرف الصغيرة والمهن التجارية وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي.



وبين أبو عمار أنه تم تخصيص مبلغ 425 مليوناً من الموازنة لتنفيذ المشاريع الكهربائية واستكمال الأعمال في القطاعين الغذائي والكيميائي والحرف وربط مراكز التحويل في القطاعات (1-2-3-4) بالشبكة ومحطة التحويل الكهربائية 20/66 ك.ف.أ ومحطة الطاقة الكهروضوئية 10 ميغا فولط وتنفيذ خطوط التوتر المتوسط والمنخفض إضافة إلى مشاريع التشييدات من استكمال أعمال الموقع العام والبدء بتنفيذ السور المحيطي للمنطقة والأسوار الداخلية بين المقاسم في القطاعات المسلمة للمستثمرين إضافة إلى تخصيص مشاريع الاتصالات بمبلغ 115 مليون وتشمل تنفيذ شبكة القساطل الرئيسية وغرف التفتيش للكبل الضوئي وتمديد شبكة الاتصالات للقطاعات المسلمة للمستثمرين.



وبين أبو عمار أن عدد المقاسم المخصصة حتى بداية العام الحالي وصل إلى 1222 مقسماً موزعة بواقع 424 مقسماً صناعياً و451 مقسماً حرفياً في قطاع الحرف الصغيرة و342 مقسماً تجارياً في قطاع المهن والحرف التجارية و5 مقاسم في قطاع المباني الحكومية، مشيراً أنه تم توقيع محضر اتفاق بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة العربية الطبية «تاميكو» لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمعمل الأدوية البشرية التابع لشركة «تاميكو» في المدينة الصناعية بأم الزيتون بقيمة 5 مليارات و54 مليوناً.



الوطن