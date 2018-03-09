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البدء بحملة لإزالة التعديات على الأملاك العامة في دمشق

أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق عمار كلعو قيام لجنة إزالة التعديات والمخالفات على الأملاك العامة في مدينة دمشق خلال اليومين الماضين بإزالة العشرات من المخالفات الواقعة على الأملاك العامة في منطقة القزازين ومساكن برزة وركن الدين بالتعاون مع شرطة مجلس المحافظة.

مشيراً إلى إزالة إشغالات الخيم التي تضع شوادر الأنروا وبرنامج الغذاء العالمي بشكل مخالف وتعوق حركة المرور وتشوه المنظر العام للمدينة، وتمت مصادرة المواد المعروضة في هذه الخيم من شرطة مجلس المحافظة بموجب ضبوط رسمية، إضافة إلى قيام اللجنة بإزالة الأعمدة الحديدية والسلاسل التي يضعها البعض من المواطنين لحجز مواقف للسيارات بشكل مخالف لكل القوانين والأنظمة المعمول بها، إضافة إلى قيام اللجنة بترحيل ومصادرة بعض الأدوات لمن يقومون بإصلاح السيارات على الأرصفة في الأحياء التي شملتها جولة اللجنة وبشكل خاص ركن الدين ومساكن برزة والتي زاد عددها أمس فقط على 75 حالة تقريباً، لأن مثل هذه الظواهر لم تعد مقبولة بعد أن تم تحرير المناطق الصناعية وإعادة الأمن والأمان إليها وبشكل خاص في منطقة حوش بلاس وأصبح بإمكان كل مواطن يملك سيارة الذهاب إلى تلك المناطق المخصصة لإصلاح السيارات.

وأكد كلعو أنه تم خلال الأيام الماضية متابعة الوضع الخدمي في حيي الورود والعرين بحضور رئيس بلدية دمر والمختار وأعضاء لجنة الحي وتم الاطلاع على وضع صيانة الصرف الصحي وخطوط الهاتف وتعزيل المطريات وذلك بشكل ميداني وبمتابعة المديرين المختصين في كل قطاع.

المصدر: الوطن

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