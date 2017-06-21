الرئيس الأسد يطلق المشروع الوطني للإصلاح الإداري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء
سيناتور أمريكي: إسرائيل قتلت الحريري بمساعدة سعودية
العراق: إطباق الحصار على داعش بعد تحرير الجسور الـ 5 بين ساحلَي الموصل
التحالف الأميركي يعلن عن إسقاط طائرة من دون طيار قرب التنف جنوب سوريا
القوات المصرية تقضي على 12 إرهابيا في شمال سيناء
البحرين تهدد بسحب جواز سفر أي من مواطنيها في حال زيارته قطر
الأمن العام اللبناني يوقف إرهابيا في البقاع
أستراليا تعلق مشاركتها في “تحالف واشنطن” بعد التهديد الروسي
موسكو تحذّر طائرات «التحالف»... والجيش يسرّع عملياته نحو دير الزور
طيران “التحالف الدولي” يرتكب مجزرة جديدة راح ضحيتها 12 مدنيا بريف الحسكة
ضبط سيارة مفخخة بمواد شديدة الانفجار بريف السلمية الشرقي
«الأزمة الخليجية»: رفع سقف التحدي من الجانبين
إعادة تدوير
إرهابيون يعترفون بتلقيهم أسلحة وأموالاً من إسرائيل
الأمن العام اللبناني يوقف لبنانيا لانتمائه إلى تنظيم إرهابي

البحرين تهدد بسحب جواز سفر أي من مواطنيها في حال زيارته قطر

هددت سلطات البحرين بسحب جواز سفر أي من مواطنيها في حال قيامه بزيارة إلى قطر وذلك على خلفية الأزمة المتفاعلة منذ نحو اسبوعين بين عدد من أنظمة الخليج من جهة وقطر من جهة ثانية.

وكانت أنظمة السعودية والإمارات والبحرين أعلنت في الخامس من الشهر الجاري قطع علاقاتها مع النظام القطرى بسبب الصراع معه على الهيمنة والنفوذ في المنطقة واتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بحق قطر بينها وقف الرحلات الجوية إليها وإغلاق الحدود البرية والبحرية وترحيل المواطنين القطريين لديها خلال 14 يوما.

وجاء في تعميم موقع من وزير الخارجية البحريني ونقلته وسائل إعلام “انه يحظر سفر المواطنين البحرينيين إلى قطر ما عدا الحالات المصرح بها” مبينا أن من يخالف القرار يعرض نفسه لسحب جواز سفره دون أن يجدد.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.