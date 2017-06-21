البحرين تهدد بسحب جواز سفر أي من مواطنيها في حال زيارته قطر

هددت سلطات البحرين بسحب جواز سفر أي من مواطنيها في حال قيامه بزيارة إلى قطر وذلك على خلفية الأزمة المتفاعلة منذ نحو اسبوعين بين عدد من أنظمة الخليج من جهة وقطر من جهة ثانية.



وكانت أنظمة السعودية والإمارات والبحرين أعلنت في الخامس من الشهر الجاري قطع علاقاتها مع النظام القطرى بسبب الصراع معه على الهيمنة والنفوذ في المنطقة واتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بحق قطر بينها وقف الرحلات الجوية إليها وإغلاق الحدود البرية والبحرية وترحيل المواطنين القطريين لديها خلال 14 يوما.



وجاء في تعميم موقع من وزير الخارجية البحريني ونقلته وسائل إعلام “انه يحظر سفر المواطنين البحرينيين إلى قطر ما عدا الحالات المصرح بها” مبينا أن من يخالف القرار يعرض نفسه لسحب جواز سفره دون أن يجدد.

وكالات