البحرين تمنح تصريحات دخول لصحفيين "إسرائيليين" إلى المنامة.

وافقت البحرين على منح تأشيرات دخول لصحفيين تابعين لست وسائل إعلامية إسرائيلية، الأسبوع المقبل، للمرة الأولى في تاريخ المملكة، لحضورهم فعاليات ما يسمى "ورشة البحرين"، التي ستعقد في المنامة، يومي 25- 26 من الشهر الجاري.



وذكر المذيع والمحلل السياسي الإسرائيلي، باراك رافيد، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس الأربعاء، أن البحرين وافقت على دخول الصحفيين الإسرائيليين بعد طلب من مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، الذي يتولى ملف الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن".