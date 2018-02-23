تحالف واشنطن يقر بقتله أكثر من 841 مدنيا في سورية والعراق
النظام التركي يواصل عدوانه على منطقة عفرين ويدمر رتل سيارات مدنية وآليات محملة بالمساعدات
المركز الروسي للمصالحة: إطلاق 83 قذيفة من الغوطة الشرقية على المناطق السكنية في دمشق
الخارجية: فرنسا غارقة في دم الشعب السوري وغير مؤهلة للعب أي دور بالسلام
مندوب روسيا يحذر من عملية تنسيق لنشر الأكاذيب حول ما يجري في الغوطة الشرقية
الجعفري يرد على مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت والسويد إلى مجلس الأمن بشأن سورية
أهالي عفرين يرحبون بانخراط القوات الشعبية في مواجهة عدوان النظام التركي
صراع أممي على الغوطة.. وأنباء عن وساطة مصرية
ساعة الصفر لمعركة الغوطة تقترب و«النشابية» قد تكون باكورتها
الخارجية الروسية: واشنطن تلجأ للتخويف والابتزاز .. ويجري العمل على مشروع قرار حول الغوطة الشرقية
معركة الحسم في وادي الفرات
روسيا تحاول احتواء الضغط الغربي بشأن «الغوطة»
في انتظار «الغوطة الشرقية»: دمشق تواجه كابوساً دموياً
العلم السوري في عفرين: صفحةٌ جديدةٌ في مستقبل الشمال
مجزرة جديدة يرتكبها (التحالف الدولي) في دير الزور

البحرين تبدأ استثمار الطاقة الشمسية بإنتاج الكهرباء

 

بدأت ​الحكومة البحرينية​ بتحديد ​المقاولين​ والاستشاريين المؤهلين لتركيب انظمة ​الطاقة​ الشمسية في ​المنازل​، وذلك بعد ان اقرت خطتها الوطنية للطاقات المتجددة.

وبموجب الخطة سوف يسمح للأفراد والمؤسسات من تركيب واستخدام ​الطاقة الشمسية​ في منازلهم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني والمنشآت.

وقال وزير شؤون الكهرباء و​الماء​ الدكتور عبدالحسين ميرزا، إنه سيتم انشاء محطة للطاقة الشمسية بالشراكة مع ​القطاع الخاص​ بقدرة 100 ميغاوات، فيما سيتم تبديل عدادات استهلاك الكهرباء الى عدادات لحساب الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات ​انتاج الكهرباء​ والطاقة الشمسية معا.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.