البحرين تبدأ استثمار الطاقة الشمسية بإنتاج الكهرباء
بدأت الحكومة البحرينية بتحديد المقاولين والاستشاريين المؤهلين لتركيب انظمة الطاقة الشمسية في المنازل، وذلك بعد ان اقرت خطتها الوطنية للطاقات المتجددة.
وبموجب الخطة سوف يسمح للأفراد والمؤسسات من تركيب واستخدام الطاقة الشمسية في منازلهم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني والمنشآت.
وقال وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين ميرزا، إنه سيتم انشاء محطة للطاقة الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص بقدرة 100 ميغاوات، فيما سيتم تبديل عدادات استهلاك الكهرباء الى عدادات لحساب الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات انتاج الكهرباء والطاقة الشمسية معا.
إرسال تعليق جديد