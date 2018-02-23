البحرين تبدأ استثمار الطاقة الشمسية بإنتاج الكهرباء

بدأت ​الحكومة البحرينية​ بتحديد ​المقاولين​ والاستشاريين المؤهلين لتركيب انظمة ​الطاقة​ الشمسية في ​المنازل​، وذلك بعد ان اقرت خطتها الوطنية للطاقات المتجددة.

وبموجب الخطة سوف يسمح للأفراد والمؤسسات من تركيب واستخدام ​الطاقة الشمسية​ في منازلهم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني والمنشآت.

وبموجب الخطة سوف يسمح للأفراد والمؤسسات من تركيب واستخدام ​الطاقة الشمسية​ في منازلهم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني والمنشآت.