البحرية اليمنية تستهدف بارجة حربية سعودية قبالة سواحل تعز تحمل 176 ضابطاً وجندياً

استهدفت القوة البحرية اليمنية أمس بارجة حربية لنظام بني سعود قبالة السواحل الغربية اليمنية في محافظة تعز بينما قنصت وحدات من الجيش اليمنى ثلاثة جنود سعوديين ودكت عدداً من مواقعهم في جيزان.



ونقلت وكالة “سبأ” عن مصدر عسكري يمني قوله.. “إن القوة البحرية أطلقت صاروخاً موجهاً على البارجة التي حاولت الاقتراب من السواحل الغربية اليمنية”، مؤكداً أن الصاروخ أصاب هدفه “بشكل مباشر وبدقة عالية”.



وأكد المصدر أن البارجة المستهدفة كانت تحمل على متنها 176 ضابطا وجنديا من جيش بني سعود وطائرة مروحية، مشدداً على أن القوة البحرية اليمنية بالمرصاد لكل الغزاة والمرتزقة وستقوم بواجبها الدفاعي ضد الجماعات الإرهابية والإجرامية والقطع البحرية العسكرية التابعة لدول تحالف العدوان التي تقوم باستهداف الشواطئ والمدن اليمنية.



في سياق مواز أشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية قنصت أمس ثلاثة جنود سعوديين وقصفت عدداً من مواقعهم في جيزان، مضيفاً أنه تم قتل وإصابة العشرات من مرتزقة بني سعود خلال إحباط الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة زحف كبير لهم باتجاه منطقة المدفون بأطراف نهم في محافظة صنعاء، مؤكداً فرار من تبقى منهم تاركين جثث قتلاهم في ساحة المعركة.



وكان قتل وأصيب العشرات من مرتزقة نظام بني سعود إثر استهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعاتهم في عدد من المحافظات اليمنية في وقت سابق من أمس.



بدوره كشف مصدر أمني يمني عن مداهمة وضبط كمية من الأسلحة والذخائر في مخزن أسلحة بمنطقة يحيص مديرية أرحب من قبل الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية أمس احتوى على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقواذف، مشيراً إلى أنه يجري حالياً استكمال التحقيقات لمعرفة المتورطين في استقدام الأسلحة لضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وكالات