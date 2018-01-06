الباصات الخضر

عَــــجّـل ْ خـُــطاكَ ، فماذا أنـت َ مُــنْتـظِـر ُ

‏الــباصُ أخــضر ُ ، حتمـا ً أنـت َ تعـرفه ُ

‏الــباصُ أخــضر ُ ، حتمـا ً أنـت َ تعـرفه ُ

‏إصـعد ْ ، وإلا فجيـــش ُ الحـق ِّ " مُـنتبـِـه ٌ "

‏إصـعد ْ ، وإلا فجيـــش ُ الحـق ِّ " مُـنتبـِـه ٌ "

" و رأسُــمالِك َ " طـَـلـْـق ٌ ثـُـم َّ تنـصهر

" و رأسُــمالِك َ " طـَـلـْـق ٌ ثـُـم َّ تنـصهر

‏إصـعد ْ ، فما مِـن ْ فـتاوى ً بَــعْـدُ تـُـنقِذُكم

‏إصـعد ْ ، فما مِـن ْ فـتاوى ً بَــعْـدُ تـُـنقِذُكم